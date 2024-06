Triệu hồi hơn 125.000 xe điện Tesla

Theo Carscoops, Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ (NHTSA) đang yêu cầu Tesla triệu hồi 125.227 xe điện tại nước này do hệ thống cảnh báo cài dây an toàn gặp trục trặc, có thể làm tăng nguy cơ thương tích khi xảy ra va chạm.

NHTSA cho biết loạt xe bị thu hồi không tuân thủ các yêu cầu an toàn của liên bang vì đèn cảnh báo cài dây an toàn có thể không sáng và chuông cảnh báo cũng không được kích hoạt khi tài xế không cài dây an toàn đúng cách.