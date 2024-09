Triệu hồi gần 100.000 xe điện BYD có nguy cơ cháy nổ

BYD đang phải triệu hồi các dòng xe Dolphin và Atto 3 tại Trung Quốc sau khi phát hiện lỗi ở hệ thống trợ lực lái điện có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Theo Cục quản lý thị trường Trung Quốc, hãng xe BYD đang phải thu hồi 96.714 xe điệnDolphin và Yuan Plus (tên gọi của BYD Atto 3 ở thị trường quê nhà), bắt đầu từ ngày 30/9. Cụ thể, có tổng cộng 87.762 xe điện Dolphin và Yuan Plus được BYD sản xuất nội địa từ ngày 4/2/2023 đến ngày 26/12/2023 sẽ bị triệu hồi. Ngoài ra, 8.952 xe BYD Yuan Plus xuất xưởng từ nhà máy ở Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 2/11/2022 đến ngày 19/6/2023 cũng nằm trong diện ảnh hưởng cần được đưa về đại lý. Nguyên nhân của đợt triệu hồi được báo cáo là do lỗi trong quá trình sản xuất bộ điều khiển cụm cột lái trợ lực điện (CEPS) trên các mẫu xe Dolphin và Yuan Plus. Khi nắp thiết bị được đóng lại, có khả năng xảy ra hiện tượng nhiễu tụ điện trên bảng mạch điều khiển, dẫn đến sự hình thành các vết nứt nhỏ trên tụ điện. Những vết nứt này có thể lan rộng trong quá trình xe vận hành, gây ra đoản mạch, quá nhiệt và thậm chí bắt lửa. Từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn. Giải pháp mà hãng xe đưa ra đó là các đại lý sẽ lắp đặt miếng đệm cách điện miễn phí trên bộ điều khiển để loại bỏ các rủi ro mất an toàn. Chủ sở hữu các xe BYD bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo trực tiếp. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là đợt triệu hồi có quy mô lớn nhất trong lịch sử BYD. Trước đó hồi tháng 4, hãng này cũng phải triệu hồi mẫu xe điện Seagull tại quê nhà do lỗi phần mềm nhưng số xe ảnh hưởng ít hơn, ở mức khoảng 16.000 chiếc. Trở lại với Dolphin và Yuan Plus/Atto 3, đây là hai trong số những mẫu xe phổ biến nhất của BYD. Bộ đôi này cũng được BYD xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Hiện chưa rõ đợt triệu hồi Dolphin và Yuan Plus/Atto 3 tại Trung Quốc có liên quan tới các mẫu xe đang bán ở thị trường Việt Nam hay không. Lê Tuấn