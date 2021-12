Triều cường lớn bất thường sau bão số 9 khiến cả khu phố "tháo chạy"

Your browser does not support the audio element.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tối ngày 19/12, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường lớn bất thường đã làm nước biển tràn vào nhà dân tại khu phố Lê Duẩn, khiến nhiều nơi ngập sâu từ 1 m đến 3 m.

Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập sâu (Ảnh: Minh Châu).

Theo người dân, đây là đợt triều cường lớn gây ngập sâu hiếm có tại địa phương này, nên tất cả người dân đều trở tay không kịp. Nhiều tài sản không thể di dời đến khu vực cao hơn dẫn đến hư hỏng.