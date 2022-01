Triều cường dâng cao, đường ven sông Sài Gòn ngập liên tục

Your browser does not support the audio element.

Trong một vài ngày qua, TPHCM chịu ảnh hưởng bởi thủy triều dâng khiến mực nước khu vực ven sông dâng cao. Hiện tượng ngập úng đã gây ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các hoạt động buôn bán, sinh hoạt của người dân trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) - nơi có một nhánh sông Sài Gòn đi qua - đã gặp nhiều bất tiện vào buổi chiều tối, thời điểm đỉnh chiều xuất hiện. Các hàng quán trên tuyến đường vắng khách, người dân phải chống ngập bằng cách che chắn thủ công.