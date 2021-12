Triệu chứng ung thư họng

Your browser does not support the audio element.

Theo Webmd, một trong những thách thức trong y học là rất nhiều bệnh có cùng triệu chứng. Đau họng đơn thuần hoặc ho thường không phải là vấn đề lớn. Thông thường, chúng tự biến mất. Nhưng đôi khi, chúng là triệu chứng của một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư vòm họng.

Ung thư vòm họng phát triển trong các cơ quan giúp bạn nuốt, nói và thở.

Khoảng một nửa số trường hợp ung thư này xảy ra ở cổ họng, ống bắt đầu sau mũi và kết thúc ở cổ của bạn. Nó còn được gọi là "yết hầu". Phần còn lại bắt đầu trong thanh quản.

Các bệnh này có xu hướng phát triển nhanh chóng. Đó là lý do tại sao việc điều trị sớm sẽ mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để đánh bại chúng và duy trì chất lượng cuộc sống tốt.