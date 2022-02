Triệu chứng ung thư dễ bị nhầm lẫn với Covid-19

Ảnh minh họa: Times of India

Tỷ lệ chữa khỏi bệnh lên tới 90% nếu được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Nhiều bệnh nhân được phát hiện có vấn đề tuyến giáp khi khám định kỳ.



Wilson khuyên mọi người nên để ý tới một số dấu hiệu dễ bỏ qua của ung thư tuyến giáp như: Rất mệt mỏi, sương mù não (hay quên, mất tập trung), giảm cân nhanh không lý do, khó thở, lo lắng, khàn giọng, viêm họng kéo dài.



Mới đầu, Wilson không quan tâm tới các dấu hiệu trên do đang bị trầm cảm. Sau đó, khi đi khám, cô phát hiện 3 nhân tuyến giáp và phải loại bỏ chúng.



Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, các triệu chứng của ung thư tuyến giáp bao gồm một khối u hoặc sưng không đau ở phía trước cổ, sưng hạch ở cổ, khàn giọng không rõ nguyên nhân vài tuần, đau họng không thuyên giảm và khó nuốt.



Nếu có những triệu chứng trên, bạn nên đến gặp bác sĩ. Tuy nhiên, các dấu hiệu đó cũng có thể do một bệnh ít nghiêm trọng hơn gây ra, chẳng hạn như cường giáp.



Các bác sĩ sẽ kiểm tra cổ của bạn và gửi xét nghiệm máu để đánh giá tuyến giáp của bạn có hoạt động tốt không.



Một số yếu tố có khả năng làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp là rối loạn hệ miễn dịch, nhiễm phóng xạ, di truyền. Ngoài ra, phụ nữ 30-50 tuổi có nguy cơ gấp 2 lần nam giới. Thiếu i-ốt, uống rượu thường xuyên, hút thuốc lá, thừa cân, béo phì cũng góp phần ảnh hưởng tới tuyến giáp.