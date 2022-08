Triệu chứng mới ở trẻ mắc Covid-19

Trong 4 ngày liên tiếp, số ca nhiễm cộng đồng tại Hong Kong đã vượt mức 7.000 trường hợp/ngày. Chuang Shuk-kwan, Trưởng bộ phận Truyền nhiễm tại Bộ Y tế Hong Kong, cho biết vào ngày 27/8, Hong Kong ghi nhận 8.457 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 4 trường hợp tử vong.



Đáng chú ý, hai ca bệnh là trẻ em được xếp vào nhóm nghiêm trọng và đang được điều trị ICU tại Bệnh viện Princess Margaret, theo Global Times.



Trong đó, một trường hợp là bé trai 17 tháng tuổi, mới tiêm vaccine Covid-19 được một ngày. Em bị sốt và co giật vào đêm 26/8 và có dấu hiệu ngừng thở trong thời gian ngắn. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm thanh khí phế quản. Các chuyên gia cố vấn nhận định tình trạng hiện tại của bé trai là do Covid-19 gây ra.



Một trường hợp khác là bé trai 10 tuổi. Em sốt cao và nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/8. Cậu bé được đưa đi điều trị từ ngày 25/8 vì khó thở.

Nhiều trẻ mắc Covid-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) xuất hiện những triệu chứng mới như khàn giọng, thở rít. Ảnh: VCG.

Mike Kwan Yat-wah, chuyên gia tư vấn tại khoa Nhi của Bệnh viện Princess Margaret, nói với Global Times rằng những đặc điểm của trẻ trong đợt dịch thứ 5 do biến thể Omicron gây ra khác với các đợt trước.



Cụ thể, chuyên gia này cho biết ông phát hiện một số trẻ nhiễm bệnh đã bị viêm thanh khí phế quản. Triệu chứng liên quan là khàn giọng và khó thở. Những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gây tắc nghẽn đường hô hấp, dẫn đến tình trạng không đủ oxy cung cấp cho một số bộ phận của cơ thể.



Ông Kwan lưu ý thêm tình trạng này cũng có thể do các tác nhân truyền nhiễm khác gây ra, ví dụ virus parainfluenza. "Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng này gần như là do biến thể Omicron gây ra", ông nói.



Trong bối cảnh mùa tựu trường đang đến gần, bà Chuang Shuk-kwan dự đoán tỷ lệ nhiễm mắc bệnh trong trường học sẽ tăng lên. Khi đó, các trường cần gia tăng việc kiểm tra, rà soát để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong khuôn viên trường học.



Nói về vấn đề mắc Covid-19 ở trẻ, ông Mike Kwan Yat-wah đề cập khả năng trẻ sẽ mắc hội chứng hậu Covid-19 kéo dài. Ông nêu thông tin khoảng 19% trẻ khỏi bệnh gặp tình trạng này. Những dấu hiệu phổ biến là suy giảm nhận thức, trí nhớ, mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi.



Viêm thanh khí phế quản cũng là một dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và cần được điều trị, chăm sóc sớm. Ông Kwan khuyên cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu phát hiện con có những dấu hiệu như: Trẻ có tiếng khò khè hoặc tiếng rít khi hít vào, thở ra; da xanh, tím tái ở quanh mũi, miệng hoặc móng tay. Nếu được điều trị kịp thời, trẻ sẽ hồi phục và không để lại di chứng lâu dài.