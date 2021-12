Triệu chứng điển hình của ung thư tụy là gì?

Your browser does not support the audio element.

Ung thư tuyến tụy là bệnh khó chẩn đoán sớm do tụy nằm rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng giai đoạn sớm thường rất mơ hồ. Tại thời điểm chẩn đoán chỉ dưới 20% trường hợp có thể mổ được.

Tuyến tụy là một cơ quan hình lá tạo ra các enzyme tiêu hóa và hormone như insulin. Tuyến tụy nằm ở vị trí bụng cao, gần các động mạch và tĩnh mạch chính. Tuyến tụy có ba phần: đầu, đuôi và thân tụy. Các enzyme tiêu hóa và hormone sản xuất trong tuyến tụy đi từ tuyến tụy đến tá tràng (phần đầu tiên của ruột non) thông qua một ống gọi là ống tụy. Phần của tuyến tụy sản xuất hormone được gọi là tuyến tụy nội tiết và phần sản xuất enzyme tiêu hóa được gọi là tuyến tụy ngoại tiết.

Bs Dũng đang thăm khám cho một bệnh nhân ung thư tụy (Ảnh: BVCC).

Ths.Bs CKII Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết ung thư tuyến tụy thì người ta thường nói đến ung thư tụy ngoại tiết, còn bản thân các tế bào tụy nội tiết cũng sinh u, như u tiết insulin, u tiết glucagon nhưng rất hiếm. Thực tế lâm sàng hay gặp ung thư tụy ngoại tiết hơn.