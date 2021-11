Your browser does not support the audio element.

Các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt

Một số dạng ung thư tuyến tiền liệt không trầm trọng, vì vậy bạn có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối thường gây ra các triệu chứng.

Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây, đừng ngần ngại đi khám. Một số triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt có thể do các bệnh lý khác gây ra, vì vậy bạn cần đi khám. Họ có thể đảm bảo rằng bạn nhận được chẩn đoán và điều trị chính xác.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt có thể bao gồm các vấn đề về tiết niệu, các vấn đề tình dục, đau và tê.