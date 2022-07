Triệu chứng của ung thư phổi giai đoạn sớm

Ho

Ho nhẹ không hết sau 2 đến 3 tuần có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Một số người có thể cho rằng cơn ho này chỉ là kết quả của việc hút thuốc. Mức độ ho có thể không phải lúc nào cũng liên quan đến sự tiến triển của ung thư.

Ho ra máu có thể do ung thư phổi hoặc một vấn đề khác về phổi. Bất cứ ai gặp phải triệu chứng này nên đi khám.

Mệt mỏi

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư phổi.

Mệt mỏi do ung thư phổi có thể do: phát triển khối u, thiếu máu (thiếu tế bào hồng cầu để vận chuyển oxy), khó ngủ do bệnh, đau đớn, suy dinh dưỡng.