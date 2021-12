Triệu chứng Covid-19 liên quan tới số mũi vắc xin được tiêm

“Xu hướng chung mà tôi đang thấy là nếu bạn nhiễm Covid-19 khi đã được tiêm liều vắc xin tăng lường, tệ nhất, bạn cũng chỉ có các triệu chứng giống cảm lạnh”, bác sĩ Matthew Bai, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Mount Sinai Queens (New York, Mỹ) chia sẻ.



“Những trường hợp ngoại lệ là người có hệ miễn dịch rất yếu. Nhưng đối với người bình thường, một liều vắc xin tăng cường chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt”, bác sĩ Bai nói.

Tiến sĩ Joseph Varon là Giám đốc Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và Khoa Covid-19 tại Trung tâm Y tế United Memorial. Ông Varon cho biết, tất cả 50 bệnh nhân được đưa vào Khoa Covid-19 trong 4 tuần qua đều chưa tiêm vắc xin.



Các bệnh nhân cần nhập viện thường khó thở, sốt cao, mất nước trầm trọng. Những người không tiêm vắc xin dễ bị tổn thương phổi nặng hơn nhiều so với người đã chủng ngừa.



Trong khi đó, những người được tiêm nhắc lại gần như trở lại bình thường trong vòng vài ngày. Những người mới tiêm 2 liều có xu hướng vẫn cảm thấy ốm sau một tuần hoặc lâu hơn.



Tiến sĩ Craig Spencer thông tin, những bệnh nhân đã được tiêm nhắc lại vẫn có thể có các triệu chứng như đau họng, mệt mỏi nhiều.



“Tôi không thấy những người đã tiêm 3 liều vắc xin bị hụt hơi nghiêm trọng”, Tiến sĩ Spencer nói.



“Chúng ta đã biết căn bệnh này luôn có nhiều biểu hiện. Điều thay đổi là những người được tiêm chủng ít có khả năng phải nhập viện hơn. Đó là điều chắc chắn”.



Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ, chiếm khoảng 58% tổng số ca mắc bệnh Covid mới từ 18 tới 25/12.



Bằng chứng ban đầu ghi nhận, đối với hầu hết mọi người, Omicron dường như ít gây ra bệnh nặng hơn.



Theo một nghiên cứu nhỏ của CDC, những người tái nhiễm Omicron có thể ít triệu chứng hơn so với khi mắc bệnh lần đầu.



Tuần trước, theo các báo cáo từ Vương quốc Anh, những người nhiễm Omicron trong tháng 11 và tháng 12 có nguy cơ nhập viện thấp hơn khoảng 2/3 so với Delta.



Các bác sĩ vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủng ngừa và tiêm nhắc lại, ngay cả khi Omicron dường như ít dẫn đến bệnh nặng hơn Delta.



Tiến sĩ Spencer khuyến cáo: “Đặc biệt đối với những người trên 50 tuổi, bất kỳ ai có bệnh nền, chúng tôi biết rằng vắc xin làm giảm nguy cơ phải nhập viện vì Covid-19”.



Đối với những người trẻ hơn hoặc không có bệnh nền, Tiến sĩ Spencer nói: “Nếu những người trẻ hơn không nhiễm bệnh, bạn có thể hy vọng ngăn ngừa Covid-19 ở những người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ của họ, đặc biệt trong dịp lễ”.



“Vì vậy, từ quan điểm phòng ngừa và kiểm soát dịch, việc tiêm liều tăng cường cho những người trẻ tuổi khá quan trọng”.