Triệu chứng ban đầu ở 89% người nhiễm biến thể Omicron

Khi mới được phát hiện, Omicron khiến giới khoa học lo ngại có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19. Tới nay, dữ liệu cho thấy độc lực của biến thể này không cao, hầu hết các triệu chứng ở mức nhẹ.



Ở Anh, các ca Omicron đang tăng nhanh hơn cho thấy biến thể này gây ra khả năng tái nhiễm cao. Tuy nhiên, chưa ghi nhận ca tử vong.

Ảnh minh họa: Clubmahindra

Các nhà chuyên môn đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu Omicron sau khi biến thể này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm gây lo ngại.



Chủng Omicron, được gọi là B.1.1.529, bao gồm nhiều đột biến có khả năng lây lan nhanh và tạo ra khả năng chống lại hệ miễn dịch. Dù vậy, hiện chỉ có một số ít ca nhập viện liên quan đến Omicron, các triệu chứng được cho là lành tính hơn so với Delta.



Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã đưa ra những dấu hiệu thường gặp nhất sau khi nhiễm Omicron.



Theo đó, ho là biểu hiện phổ biến nhất, xuất hiện ở 89% những người bệnh. Các nhà nghiên cứu Nam Phi mô tả đó là những cơn ho khan, kèm theo ngứa ngáy cổ họng.



“Các triệu chứng dự kiến ​​sẽ nhẹ hơn ở những người đã tiêm vắc xin và từng nhiễm SARS-CoV-2 so với những người chưa chủng ngừa”, báo cáo viết.



Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cẩn trọng cho rằng đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo có thể chưa khái quát được hết thực tế. Kết luận dựa trên 43 ca nhiễm Omicron.



Chỉ có 7% đối tượng khảo sát không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ. 93% còn lại có dấu hiệu bệnh.



Các tác giả cảnh báo: “Ngay cả khi hầu hết các ca bệnh là nhẹ, một biến thể có khả năng lây truyền cao vẫn có nguy cơ dẫn đến quá tải hệ thống y tế”.



Ba triệu chứng phổ biến nhất là ho (89%), mệt mỏi (65%), nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi (59%).



Khó thở (16%), tiêu chảy (11%) và mất vị giác hoặc khứu giác (8%) cũng nằm trong danh sách.



Cho đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể Omicron trốn tránh được sự bảo vệ của vắc xin. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động của các đột biến lớn.



Phân tích ban đầu về chủng này đã làm dấy lên lo ngại vắc xin kém hiệu quả hơn đối với Omicron. Một số chuyên gia y tế và các hãng dược đã cảnh báo 2 liều vắc xin không đủ để bảo vệ mọi người khỏi biến thể.



Tuy nhiên, liều tăng cường có thể ngăn khoảng 75% nguy cơ nhiễm Covid-19 có triệu chứng.