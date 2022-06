Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt nhiều “con bạc” có tiền án, tiền sự

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình, phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành (Nghệ An) tham gia. Ngay sau đó, chuyên án được đơn vị này xác lập để đấu tranh.

Cảnh sát xác định cầm đầu nhóm đối tượng này là Lê Văn Hùng (SN 1980, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Hùng là đối tượng đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi liên hệ được các đối tượng có nhu cầu, Hùng tập hợp rồi thuê lái xe chở đến các địa điểm đã chuẩn bị sẵn và không cho các đối tượng tham gia đánh bạc biết trước. Mỗi “con bạc” khi tham gia phải nộp 500.000 đồng cho Hùng.