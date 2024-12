Triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ thông qua đường hàng không vừa bị công an triệt xóa. Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp cơ quan chức năng phá chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ thông qua đường hàng không. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ thông qua đường hàng không để phân phối bán lẻ. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu xác lập chuyên án đấu tranh. Các đối tượng liên quan và số ma túy tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) Quá trình đấu tranh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi như: Ma túy đưa về Việt Nam được chia nhỏ để trộn lẫn trong các kiện hàng mỹ phẩm nhằm tránh sự phát hiện khi kiểm tra an ninh; các kiện hàng đề tên người nhận bất kỳ chứ không đề tên đối tượng; quá trình giao dịch được thực hiện qua ứng dụng mạng xã hội (Telegram, Viber…) có độ bảo mật cao; các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận "hàng"... Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây là Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp, dạng thuốc lắc. Nguyễn Thị Thương tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) Tại cơ quan công an, Đức khai nhận số ma túy này được người Việt Nam đang sống và làm việc tại các nước châu Âu gửi về cho Đức bán thông qua đường hàng không. Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), thu giữ 18,98 g ma túy đá và 2,5 g ma túy tổng hợp. Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.