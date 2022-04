Triệt xóa đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Ngày 11/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Đực (SN 1948, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); Trần Ngọc Hoàng (SN 1988), Trần Văn Hên (SN 1971, cùng ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và Trần Vũ Khanh (SN 1990, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về các hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.