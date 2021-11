Triệt phá tụ điểm mại dâm dưới vỏ bọc cơ sở massage ở Đắk Nông

Chiều 4/11, Công an TP Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá 1 tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng cơ sở massage tại phường Nghĩa Thành.



Công an làm việc với những người liên quan vụ việc

Trước đó, tối 3/11, Công an TP Gia Nghĩa bắt quả tang 2 cặp nam nữ tại 2 phòng xông hơi, massage của cơ sở massage Sơn Trà ở Tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành đang có hành vi mua bán dâm. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một số tang vật liên quan.



Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, cơ sở này do ông Nguyễn Minh Q. (trú tại TP Gia Nghĩa) làm chủ.



Đáng nói là, trước đó, ngày 29/10 vừa qua, ông Q. đã bị TAND TP Gia Nghĩa xét xử, tuyên phạt 6 năm tù giam về tội chứa mại dâm và đang trong thời gian chờ thi hành án.