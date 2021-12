Triệt phá ổ nhóm buôn bán súng đạn liên tỉnh

Đây là các đối tượng trong chuyên án do Công an tỉnh Phú Thọ xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá, vô hiệu hoá ổ nhóm hoạt động có dấu hiệu của hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Đình Tuấn, SN 1965, hộ khẩu thường trú khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ phát hiện Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 5 viên đạn hoa cải.