Triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng với số tiền lớn

Đối với hình thức vay ngắn hạn thì Tuấn thu lãi và gốc cùng lúc, còn hình thức cho vay dài hạn, Tuấn thu lãi theo tuần hoặc tháng. Đối với người lạ, Tuấn yêu cầu những người vay phải đặt lại giấy tờ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ giấy phép lái xe, các văn bằng chứng chỉ…) để đảm bảo cho việc vay nợ. Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Lê Văn Tuấn, bước đầu xác định, Tuấn đã cho 528 lượt người vay với tổng số tiền là trên 52 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1975), trú tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Xác định hoạt động “tín dụng đen” là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm cho vay lãi nặng. Trong năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 6 vụ, 9 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trong đó có 1 vụ cố ý gây thương tích và 5 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” thường núp bóng dưới vỏ bọc cơ sở cầm đồ; cơ sở kinh doanh; công ty tài chính; cá nhân, tổ chức đứng ra cho vay hoặc một số đối tượng cho vay là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Chúng cho vay với lãi suất rất cao từ 100% đến 300%/1 năm, thậm chí đến 700%/1 năm.

Để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu người vay ghi giấy nợ, giấy thế chấp tài sản... với lãi suất thấp đúng bằng với quy định của Nhà nước, hoặc không thể hiện lãi suất nhưng trên thực tế, người vay phải trả lãi suất rất cao.

Với việc liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, các loại tội phạm mà hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê trên địa bàn đã được kiềm chế và ngăn chặn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Do đó cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần hết sức cảnh giác, thận trọng, để tránh bị sập bẫy của các đối tượng…