Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 25.000 tỷ đồng tiền hoá đơn

Tại buổi họp báo sáng 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn điện tử với tổng giá trị trên hóa đơn lên tới hơn 25.000 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu.

Hai kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú (SN 1992, thường gọi là Hùng) và Võ Tấn Lộc (SN 1997, thường gọi là Long), cùng ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Tú và Lộc thông qua mạng xã hội zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội).

Sau đó, hai người này thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ, khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.