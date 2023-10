Triệt phá đường dây mua bán pháo lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay

Tổ Công tác của Công an TP.HCM tại tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bắt giữ Tăng Quốc Tiến, Đặng Duy Linh, Danh Tích và 4 người là lái xe, phụ xe.

Ngày 29/8/2023, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch phá án; bắt giữ Nguyễn Đăng Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ khoảng tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội bắt giữ 6 người có liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ băng nhóm này.

Trong vòng 10 ngày, Công an TP.HCM đã phối hợp chủ trì, phối hợp với Công an Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét tại 11 địa điểm.

Các lực lượng đã truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ (tổng số lượng gần 6 tấn) mà băng nhóm này đã tuồn ra thị trường.

Hoàng Thọ