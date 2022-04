Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Sơn La về Hải Dương

Liên quan đến vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với hai đối tượng gồm Đỗ Tiến Sơn (SN1991, HKTT tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) và Phạm Văn Long (SN 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội danh mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Sơn La đưa về Hải Dương và một số tỉnh lân cận tiêu thụ.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Sơn và Long. Quá trình dày công thu thập tài liệu xác định Long là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, xác lập án đấu tranh. Trong quá trình này, các thành viên của ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng gây án. Trong đó, đối tượng Long là kẻ có 4 tiền án cực kỳ tinh vi trong thủ đoạn hoạt động.