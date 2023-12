Triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm lớn tại Bình Định

Chiều 21/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- PGĐ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định vừa triệt xóa đường dây môi giới, mua bán dâm lớn trên địa bàn do “tú ông” Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988) ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an. (Ảnh: K.A - Báo Bình Định)