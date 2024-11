Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia, thu giữ 58kg tang vật

Công an Tây Ninh vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 58kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Tiến (36 tuổi) và Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi) - cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác trinh sát, Công an Tây Ninh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Nhận thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Hiện trường vụ bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng phân nhỏ lượng hàng thành từng gói từ 1 - 5kg. Sau đó, chúng thuê shipper vận chuyển đến TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương để tiêu thụ. Đặc biệt, Tiến và Tuấn còn thuê một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, mang theo vũ khí nóng trong suốt quá trình vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đường dây này đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát phòng chống ma túy. Sau quá trình theo dõi, lực lượng công an đã lên kế hoạch phá án, chấm dứt mọi hành vi phạm tội. Vào lúc 11h ngày 6/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Công an tỉnh Tây Ninh, C04 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan được huy động, chia làm 5 tổ công tác để phá án. Phạm Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn khi cả hai đang bốc vác ma túy từ ô tô biển kiểm soát 70A-534.49 vào số nhà 42, đường số 9, hẻm 24, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tang vật thu giữ gồm: 58kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 11 viên đạn.. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ thêm 5 đối tượng khác liên quan đến đường dây này, gồm: Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang. Điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7/2024, một đối tượng ở Campuchia đã sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, thuê Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Số lượng vận chuyển mỗi lần dao động từ 20kg đến 40kg, với tiền công 800 USD/kg. Đặng Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ma túy được đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, hàng được giao cho Tiến và Tuấn để tiếp tục đưa sâu vào nội địa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Hoàng Thọ