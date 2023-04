Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Quảng Bình, thu giữ hơn 14.000 viên ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình ngày 29/4 cho biết, Công an huyện Tuyên Hoá, Công an huyện Minh Hoá vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công, phá vỡ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Thu giữ hơn 14.000 viên nén ma tuý, tạm giữ 4 người liên quan.

Bốn người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hoá), Trần Đăng Hoàng (21 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa), Phan Văn Dương (33 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Mai Văn Minh (31 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa).