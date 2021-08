Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ, xuất lậu hàng ngàn tấn quặng

Căn cứ kết luận giám định, chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can đối với: Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, SN 1981, ngụ tại quận Phú Dương, TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 đối tượng trong đường dây về tội “Buôn lậu”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (SN 1986, trú tại thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê.

Để vận chuyển, Vĩnh đã cho hàn tôn, tạo thành một thùng hình trụ tròn bên trong để chứa quặng, sau đó ngụy trang, bọc giấy bên ngoài, rồi kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Các đối tượng còn có thủ đoạn hoạt động tinh vi ở chỗ đã nghiên cứu và lợi dụng chính sách áp thuế xuất khẩu bằng 0% đối với mặt hàng giấy cuộn để xuất lậu quặng.

Nguyễn Khắc Vĩnh đã chỉ đạo đồng bọn hoạt động độc lập theo từng công đoạn, nhằm bí mật qua mặt các lực lượng chức năng, đối tượng nào được giao nhiệm vụ gì thì biết nhiệm vụ đó. Các đối tượng còn thành lập Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam, để lấy pháp nhân mở tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, kê khai gian dối thành giấy cuộn và làm các thủ tục xuất khẩu tại Móng Cái.

Đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh (áo thun trắng) bị bắt.

Các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh với số lượng rất lớn. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng số 251,761 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Hiện nay, CQĐT đã bắt giữ 16/17 đối tượng trong đường dây, chỉ có Vương Hiểu Thanh đã xuất cảnh về Trung Quốc do COVID-19 trước thời điểm phá án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá tài liệu chứng cứ và đủ căn cứ khởi tố pháp nhân thương mại đối với Công ty An Phát Việt Nam. Đây là vụ thứ 2 khởi tố về pháp nhân trên toàn quốc (vụ thứ nhất do Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố).