Triệt phá đường dây ghi lô đề qua zalo, tạm giữ hình sự 6 người ở Gia Lai

Ngày 26/5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Nhóm này gồm: Nguyễn Tấn Tưởng (37 tuổi), Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), Phan Đình Huy (27 tuổi), Nguyễn Minh Hiệp (26 tuổi, cùng trú tại phường An Bình, thị xã An Khê); Nguyễn Phương Đông (27 tuổi) và Phạm Vương Hải Đăng (28 tuổi, cùng trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).