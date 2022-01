Triệt phá đường dây điều hành gần 200 gái mại dâm

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm", gồm: Lê Minh Sang (SN 1994, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Lê Hoàng Trung Nghi (SN 1993 ngụ quận 10, TP HCM), Nguyễn Phi Bằng (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), Nguyễn Đình Bách Huy (SN 1998, ngụ Quận 5, TP HCM); Bằng Thị Hiệp (SN 1995, quê huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1985, ngụ Quận 3, TP HCM); Nguyễn Thị Bạch (SN 1981) và Nguyễn Thành Tâm (SN 1998, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM).

Các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm

Khoảng 15 giờ ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 8 đối tượng nói trên. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng, cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm.



Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, đối tượng Hoàng thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm là hơn 1 tỷ đồng.



Khai thác từ các đối tượng bị bắt, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn (trong đó có 6 khách sạn trên địa bàn TP Biên Hòa và 2 khách sạn thuộc địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch), bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các gái bán dâm khai nhận, mọi hoạt động mua bán dâm đều thông qua các đối tượng môi giới. Trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng.



Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm rất tinh vi, chúng thường xuyên sử dụng internet để điều hành hoạt động. Các đối tượng môi giới sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo nhằm che dấu nhân thân, lai lịch và chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo, Facebook.



Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án đấu tranh. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án.