Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch gần 14.000 tỷ đồng

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã khai nhận đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…