Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy 'nước biển' cho học sinh

Chiều 6/2, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy công an quận vì thành tích triệt phá nhanh đường dây chuyên cung cấp ma túy dạng “nước biển” cho học sinh, sinh viên.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 3/2, công an quận nhận thông tin từ trung tâm y tế quận về 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy. Học sinh bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. Do được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời nên các em đã qua cơn nguy kịch.