Triệt phá đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' 2.090%/năm xuyên quốc gia

Ngày 21/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.

Tính đến nay, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng.

Công an đã triệu tập, làm việc với 41 người, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của đường dây cho vay lãi nặng này.