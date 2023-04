Triệt phá đường dây cá độ bóng đá khoảng 100 tỷ đồng ở Bắc Giang

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng ở TP Bắc Giang, gồm: Lương Tiến Tùng (SN 1991), Nguyễn Minh Sáng (SN 1991), Nguyễn Văn Hà (SN 1981), Trần Ngọc Tuân (SN 1990), Phạm Lộc (SN 1982), Nguyễn Bá Lương (SN 1971), Nguyễn Vĩnh Duy (SN 1986).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề đối với Thân Thị Hoài (SN 1985), Thân Văn Lưu (SN 1960) và Thân Thị Luyến (SN 1987), cùng trú tại TP Bắc Giang.