Triệt phá đường dây buôn pháo lậu xuyên Việt

Theo đó, từ cuối năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ các tỉnh biên giới phía Nam đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Khoảng 11h ngày 01/7/2022, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Hưng Nguyên (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức lực lượng đón lõng, yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37F-002.86 do Hồ Diên Thư (SN 1980, trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn qua địa phận xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên).