Triệt phá đường dây buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia về Việt Nam

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đường dây buôn lậu vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Kết quá phá án bước đầu đã làm rõ riêng trong 2 ngày 27 và 28/9, đường dây này đã nhập lậu 198kg vàng; xác định được đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ.