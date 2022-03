Triệt phá đường dây buôn lậu kit test và thuốc điều trị COVID-19 ở TP.HCM

Chiều 10/3, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây buôn lậu và vận chuyển kit test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 và các vật tư y tế khác từ Campuchia qua cửa khẩu Tân Hưng (tỉnh Long An) về Công ty TNHH TM DV ADN Care (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) để tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn kit test, thuốc điều trị COVID-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn có nguồn gốc Trung Quốc. Ngoài ra, một lượng lớn khẩu trang và cồn sát khuẩn sản xuất trong nước cũng được phát hiện tại đây.