Triệt phá 'dịch vụ' ship khí cười tận nơi cho dân chơi Đà Nẵng

Ngày 18/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý đường dây vận chuyển khí cười từ Hà Nội vào Đà Nẵng bán cho “dân chơi”.

Trước đó, qua điều tra, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) nắm được thông tin D.V.Đ. (26 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) là người chuyên cung cấp khí cười cho những người có nhu cầu và sẽ có cuộc giao dịch trên đường Mai Hắc Đế (phường An Hải Tây) vào ngày 17/3.