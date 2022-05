Triệt phá đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam

Chiều 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Những người này là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm, bị triệt phá từ năm 2018.