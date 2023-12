Triệt phá các lò 'độ' xe trái phép, hạn chế tội phạm đường phố ở Đồng Nai

Liên tiếp phát hiện các lò “độ” xe trái phép

Nhằm đảm bảo trật tự, hạn chế tình trạng cướp giật đường phố, đua xe gây rối trật tự trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp đến, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quân triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò “độ” xe, các tiệm sửa xe nghi “độ, chế” xe trên địa bàn tỉnh.

Công an Đồng Nai kiểm tra khung sườn xe máy tại một cơ sở ở phường An Hòa, TP Biên Hòa. Ảnh: CA

Qua đó, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện nhiều địa điểm “độ” xe trái phép với nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, tối 23/12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra và phát hiện lò “độ” xe quy mô lớn tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom do anh Lê Phước T. làm chủ.