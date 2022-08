Triệt phá băng cướp ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây

Ngày 22/8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an thành phố Cần Thơ… bắt giữ băng nhóm chuyên cướp giật tài sản ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Bảo Tâm (hay gọi Tý Đô, 25 tuổi), Lê Thái Bảo (27 tuổi, ngụ quận 12), Vũ Hoàng Nguyên (27 tuổi), Lê Ngọc Tấn (23 tuổi), cùng ngụ quận Gò Vấp và Phan Thị Tuyết Nhi (22 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, người yêu của Tý Đô).