Triệt phá 5 đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập

Từ những dấu hiệu nghi vấn

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, trước đó, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về đường dây nghi vấn làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Trong đường dây này, đối tượng cùng lúc thành lập nhiều website, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng; dùng sim giả, các email cá nhân giả để thực hiện giao dịch…

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với một đối tượng môi giới làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập.

Để nhanh chóng điều tra, làm rõ đường dây phạm tội trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, xác lập án đấu tranh. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát và điều tra viên của đơn vị phải đối mặt với không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng điều hành.

Song bằng sự kiên trì, tỉ mỉ; sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, từng đường dây làm giả báo cáo kiểm toán độc lập đã được các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ lần lượt bóc gỡ. Đường dây đầu tiên do hai đối tượng là Nguyễn Bá Huyên (SN 1988, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC); Vũ Hồng Hải (SN 1973, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á) điều hành.