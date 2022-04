Triệt phá 5 đường dây bán bằng lái xe không cần thi

Số tang vật công an thu giữ được.

Để thực hiện việc sản xuất bằng giả, Vũ và đồng phạm tìm trên mạng Internet và mua được ổ cứng bên trong có chứa các file dữ liệu để in giấy tờ, bằng lái xe giả, con dấu của tất cả các tỉnh, thành. Sau đó, chúng mua máy tính, máy in màu, máy in thẻ nhựa, máy dập, cắt, máy ép nhiệt và mua thẻ nhựa cứng để in “phôi” bằng lái xe giả.

Sau khi in xong bằng lái xe và hồ sơ giả, các đối tượng đóng vào bì thư và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, các công ty chuyển phát. Các đối tượng lên mạng Internet để tìm mua tài khoản ngân hàng mang tên người khác (tài khoản giả) để sử dụng và tìm mua ảnh chứng minh thư của người khác để tạo một “App giả”. App này dùng để nhận tiền từ bưu cục sau khi khách hàng trả tiền.