Triệt phá 3 tụ điểm sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Nam

Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ giữa năm 2022 đến tháng 3/2023, đơn vị phát hiện, triệt phá 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Cụ thể, ngày 16/7/2022, tại nhà ông Ngô Hữu Hà (trú khối An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ), Công an phường An Phú phát hiện khoảng 10 người tụ tập sinh hoạt đạo trái phép theo tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Công an phường An Phú đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.