Triển vọng về liên minh an ninh của các nước Arab

Theo ông Abdel-Moneim Al-Mashat, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Cairo (Ai Cập), việc thành lập một hiệp hội an ninh Arab có thể giúp nhận dạng các mối đe dọa đối với an ninh của khu vực Arab và đưa ra các chiến lược phòng thủ tập thể. Trong bài viết trên tuần báo Al-Ahram Weekly, ông cho rằng đã đến lúc người Arab tự lo cho an ninh của bản thân. Họ có các phương tiện cần thiết để làm như vậy.

Trong bài viết của mình, Giáo sư Al-Mashat đề cập tới tham vọng của Mỹ trong việc thúc đẩy một Trung Đông “mới” hoặc “mở rộng”, vốn nằm trong chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của các tổng thống Mỹ, từ cựu Tổng thống George W. Bush cho đến đương kim Tổng thống Joe Biden.

Ý tưởng về việc thành lập một liên minh phòng không ở khu vực Trung Đông chưa có gì rõ ràng. Trong ảnh: Phi đội máy bay chiến đấu của Saudi Arabia (ảnh minh họa). Ảnh: DW.com

Cụ thể là gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc Mỹ sẽ sớm hỗ trợ thành lập một liên minh phòng thủ an ninh mới trong khu vực-bao gồm cả Israel, Saudi Arabia và một số quốc gia vùng Vịnh, nhằm chống lại nguy cơ tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Tuy nhiên, trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden gần đây tới khu vực, vấn đề này chỉ nhận được sự thờ ơ của các nước.