Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam

Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Rijksmuseum vào năm 2023 sẽ không chỉ là một triển lãm bình thường, mà còn được coi là cuộc tập hợp các các phẩm của Vermeer với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài 4 tác phẩm thuộc sở hữu của Bảo tàng, trong đó có "The Milkmaid" (Cô gái vắt sữa) và "Woman Reading a Letter" (Người phụ nữ đọc thư), các tác phẩm khác cũng được Rijksmuseum mượn từ nhiều bảo tàng trên thế giới như: "Girl with a Pearl Earring" (Bảo tàng Mauritshuis, Hà Lan), "The Geographer" (Bảo tàng Stadel, Đức), "Lady Writing a Letter with her Maid" (Bảo tàng quốc gia của Ireland), "Woman Holding a Balance" (Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Mỹ) và "Girl Reading a Letter at the Open Window" (Bảo tàng Gemaldegalerie Alte Meister, Đức).

Bức tranh "Woman Reading a Letter" (Người phụ nữ đọc thư).