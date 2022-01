Trích xuất camera cho thấy bé gái 8 tuổi bị đánh đập liên tục 4 tiếng trước khi mất

Trước đó, vào chiều tối 31/12/2021, ghi nhận của Người Lao Động đưa tin, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng phục hồi được nhiều đoạn clip trong camer an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái. Trong đó có đoạn clip ghi lại cảnh Trang dùng cây đánh V.A.

Lúc này, V.A. khóc lóc, van xin mẹ kế tha thiết nhưng Trang vẫn mặc kệ, tiếp tục xuống tay đánh bé dã man. Thời điểm đó, Thái cũng có mặt ở nhà và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cùng ngày, trên MXH cũng lan truyền đoạn clip được cho là ghi lại từ phòng ngủ của V.A. khi bé vẫn còn sống. Trong clip, bé gái đang ngồi ăn cơm 1 mình dưới sàn nhà. Vừa ăn, bé gái vừa có hành động giống như đang lau nước mắt.

Nhiều người sau khi xem clip phát hiện nhiều điểm giống với phòng ngủ của bé V.A. tại căn hộ chung cư Sài Gòn Pearl. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến người xem không khỏi nghẹn ngào, xót xa và thương bé V.A. khi phải sống chung cùng bố và dì ghẻ tàn ác.