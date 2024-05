Trích lại một phần tiền xử phạt có thể khiến CSGT bị điều tiếng

Quy định trừ điểm giấy phép lái xe mang tính nhân văn

Liên quan đề xuất về điểm của Giấy phép lái xe, tại Điều 58, dự thảo Luật quy định người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ (không phải kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe) và khi có kết quả đạt yêu cầu, sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 22/5 (Ảnh: Quang Vinh).

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, quy định mới này vừa mang tính nhân văn, vừa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý.

Dù vậy, nữ đại biểu băn khoăn khi khoản 3 Điều 58 quy định khi giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bà Nhi cho rằng việc này nên giao cho Bộ Giao thông Vận tải. Vì theo khoản 8 Điều 60, khoản 7 Điều 61 của dự thảo luật, Bộ Giao thông Vận tải quy định hình thức, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo lái xe và sát hạch để cấp Giấy phép lái xe.