Trí tuệ dạy con đỉnh cao của người Do Thái nằm ở 3 "chìa khóa vàng": Nuôi con cũng như trồng hoa, chấp nhận trở thành những cha mẹ 80 điểm thay vì 100

Mọi người đều biết, Do Thái được cả thế giới công nhận là "Dân tộc thông minh nhất trên thế giới". Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới song 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cả thế giới thuộc về dân tộc này. Người Do Thái chiếm đến 1/2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1/3 số triệu phú ở Mỹ và 18/40 người đứng đầu danh sách Forbes (theo số liệu của năm 2013) cũng chính là người dân đến từ dân tộc này như ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông trùm tài chính George Soros, ông trùm tài chính phố Wall Morgan... Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Vậy tại sao dân tộc này lại sở hữu những doanh nhân kiệt xuất đến vậy?

Tất cả nằm ở 3 “chìa khóa vàng” dưới đây mà cha mẹ Do Thái nào cũng áp dụng trong cách nuôi dạy con:

Chìa khóa thứ nhất: Chế độ sống “có thù lao”, rèn luyện khả năng sinh tồn

Chế độ sống "có thù lao" là một trong những phương pháp giáo dục sinh tồn thú vị của người Do Thái. Đầu tiên, các bậc cha mẹ Do Thái sẽ liệt kê một danh sách các công việc lặt vặt trong gia đình và quy định một mức thù lao nhất định cho từng công việc đó. Khi hoàn thành một công việc nào đó, trẻ sẽ nhận được số tiền thù lao như quy định và có thể tự do sử dụng khoản tiền đó của mình.

Điều này mang lại kết quả xuất sắc, không chỉ khiến con cháu người Do Thái hiểu biết về giàu có mà còn cho phép họ thực hiện sự nghiệp của mình ở bất kỳ thời điểm nào với số tiền thù lao có được.