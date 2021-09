Trị mụn, những lời khuyên của bác sĩ da liễu

Điều trị mụn thường sử dụng kháng sinh có khả năng chống viêm, ức chế bã nhờn đồng thời tiêu diệt ổ viêm, giúp nhân mụn nhanh khô, giảm sưng viêm từ đó loại bỏ mụn trứng cá nhanh.



Mụn ẩn

Biểu hiện: Mụn ẩn chỉ cảm thấy được khi sờ lên hoặc nhìn khi soi dưới ánh đèn, còn bình thường mụn ẩn hoàn toàn trùng với màu da nên khó nhận thấy, không gây đau đớn hoặc sưng tấy.

Nguyên nhân: Lỗ chân lông bị bít tắc do dầu, cặn trang điểm hoặc sản phẩm dưỡng da

Điều trị: Sử dụng sản phẩm làm sạch để đảm bảo làn da thoáng khỏe. Các chất đặc trị mụn như benzoyl peroxide nếu mụn ẩn bị viêm, trở nên sưng tấy hoặc sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông.

Một làn da mịn màng là mong muốn của mọi người, bất kể bạn là giới tính nào

