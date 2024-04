Trị 'bệnh' hay than vãn của con

Không ít cha mẹ cáu gắt và nói: “Con đừng kêu ca nữa”. Tuy nhiên, thực tế, trong nhiều trường hợp, trẻ than vãn vì muốn chia sẻ cảm xúc với người lớn. Do đó, thay vì bực bội với trẻ, cha mẹ có thể kiên nhẫn và bày tỏ sự đồng cảm.

Theo ông Lê Đặng Minh Nhật - nhà nghiên cứu tâm lý giáo dục, CEO Công ty Tiềm năng vô hạn UPO, lý do phổ biến nhất khiến trẻ không ngừng than vãn là vì mong muốn không được đáp ứng hoặc diễn ra không như ý. Khi đó, nếu cha mẹ nhượng bộ sẽ tạo ra một nhận định rằng, bất kỳ điều gì trẻ muốn cũng có thể áp dụng cách ăn vạ.



Ngoài ra, những lúc bị đói hoặc khát, trẻ cũng rên rỉ như một cách thông báo đến phụ huynh rằng mình cần được ăn uống. Thông thường, những biểu hiện này sẽ diễn ra vào một số khoảng thời gian nhất định như trước bữa ăn trưa, vào giữa buổi chiều hoặc trước khi ăn tối.

Tình trạng than vãn ở trẻ còn phụ thuộc vào nhiều lý do khác như căng thẳng, sợ hãi hoặc khi mệt mỏi. Ngay cả người lớn cũng có những lúc gặp khó khăn trong vấn đề xử lý tình huống và kiểm soát cảm xúc của mình mà buột miệng than vãn. Do đó, điều cần thiết là cha mẹ cần quan tâm để nhanh chóng phát hiện vấn đề và mang lại sự thoải mái cho con.

Đôi khi, trẻ than vãn chỉ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý từ cha mẹ và người lớn. Nếu cha mẹ không phát hiện và đáp ứng kịp thời các nhu cầu của con thì trẻ sẽ bộc lộ ra nhiều hành vi quyết liệt, thậm chí có tính thách thức. Điều này không thể hoàn toàn chứng minh một đứa trẻ là khó bảo hay hư đốn.

Theo chuyên gia, rất nhiều phụ huynh quá bận rộn và không dành nhiều sự chú ý cho con. Điều đó khiến trẻ thử nhiều cách khác nhau để được cha mẹ quan tâm. Sau những hành vi lôi kéo sự chú ý đó, thông thường, trẻ sẽ bị la mắng, khiển trách. Song, trẻ có thể vẫn tiếp tục. Bởi, cách đó có tác dụng, dù mang lại kết quả chưa tích cực.

Chia sẻ về giải pháp khi trẻ than vãn, ông Minh Nhật cho rằng, tình trạng kêu ca của con có thể là thách thức lớn đối với các phụ huynh nếu không thể kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, nếu biết cách nắm bắt tâm lý và áp dụng những phương pháp phù hợp thì cha mẹ có thể khiến trẻ từ bỏ thói quen xấu này.