‘Tri âm’: Đẳng cấp của Mỹ Tâm trước 30.000 khán giả ở Mỹ Đình

Sự cuồng nhiệt của khán giả giúp Mỹ Tâm thăng hoa

Hơn 20 set trang phục cùng hàng loạt phụ kiện được sử dụng để giúp Mỹ Tâm biến hoá liên tục qua mỗi tiết mục. Khả năng vũ đạo điêu luyện của giọng ca xinh đẹp cũng được thể hiện qua nhiều tiết mục như Cô ấy là ai, Đâu chỉ riêng em, Anh chưa từng biết, Lạnh lùng, Nơi mình dừng chân, Hào quang, Anh chưa biết đâu, Vì em quá yêu anh, Nụ hôn bất ngờ, Người hãy quên em đi.

Một số bản hit mới cũng được Mỹ Tâm bí mật mang vào liveshow Tri âm Hà Nội như Hẹn ước từ hư vô, Yêu dại khờ. Tại Hà Nội, khán giả không chỉ chìm đắm trong không gian âm nhạc tuyệt diệu của những bản hit do Mỹ Tâm sáng tác trước đây như Dường như ta đã, Đừng hỏi em, Như một giấc mơ,.... mà còn được nghe một ca khúc mới do cô viết lời là The Light. Ca khúc đã khiến nhiều khán giả cảm động vì giai điệu quá ấn tượng cùng câu chuyện mà Mỹ Tâm chia sẻ trong quá trình sáng tác ca khúc.