Trêu đùa ngoại hình, miệt thị cơ thể: Kém sang và câu view bất chấp?

Trêu đùa ngoại hình người khác là sự kém sang và thiếu tinh tế

Những ngày qua, khán giả bàn nhiều đến câu chuyện body shaming (miệt thị cơ thể - PV). Nhiều người tỏ ra bất bình khi trong tập 15 chương trình The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) lên sóng tối 22/10, MC Trấn Thành trêu đùa ngoại hình của Đức Phúc.

Cụ thể, MC Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi với dàn cố vấn về mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào tại All-Star Concert - đêm nhạc được tổ chức sau khi chương trình khép lại.

Đến lượt Đức Phúc, Trấn Thành gợi ý: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp". Sau đó, nam nghệ sĩ còn làm điệu bộ bắt chước hình dáng răng của Đức Phúc để gây cười. Câu chuyện này lập tức gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn.

Khi dẫn chương trình, nhiều lần Trấn Thành đưa ngoại hình của đồng nghiệp ra bàn tán. (Ảnh: BTC).

Sau chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch cuộc thi đã livestream để chia sẻ với khán giả.

Tại buổi trò chuyện này, ông Nawat nói về lý do Hoa hậu Việt Nam Đoàn Thiên Ân vắng mặt trong top 10 chung cuộc, là do người đẹp không đáp ứng được các tiêu chí về hình thể vì "lưng dài, chân ngắn, đùi to".